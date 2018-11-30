Brooklyn'deki NYC Harbour Sağlık Sistemi Hastanesi'nde görev yapan, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölüm Başkanı Dr. Ayşe Aytaman Amerikan Karaciğer Vakfı (American Karaciğer Vakfı'nın ALF) New York bölümü Tarafından New York'ta 18'incisi düzenlenen 2018 Yılı Onur Galası'nda “Yılın Doktoru” ödülünün sahibi oldu.
BU ÖDÜLÜ ALAN İLK KADIN DOKTOR
Amerikan Karaciğer Vakfı, Dr. Ayşe Aytaman’ı karaciğer hastalığı, tedavilerine ve araştırmalarına yönelik üstün çabalarından ötürü ödüllendirdi. Karaciğer hastalığı ile savaşan hastaların yaşamları üzerinde ölçülebilir bir etki yaratan emekleri ile Dr. Aytaman aynı zamanda bu ödülü alan “ilk kadın doktor” oldu. Vakıf bu ödülle, Dr. Aytaman’ın çalışmalarının, karaciğer hastalığı tedavisinin ilerlemesinde ve karaciğer hastaları için farkındalığı artırmada da büyük rol oynadığını tescillemiş oldu.
Dr. Aytaman bu ödülü alan ilk kadın doktor olarak askeri hastaneler çapında ödüllendirilen ilk Gazi (Veteran) doktoru unvanını da aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Douglas Dieterich, Dr. Aytaman’ın aldığı büyük ödül ile ilgili olarak: “Bu, Dr. Aytaman’ın gurur duyulacak büyük bir başarısı; Dr. Aytaman Hepatit C hastalığı konusunda hem askeri hastaneler çapında hem de Amerika çapında bir lider” diye konuştu.
ERZURUM'DA HAWAI'YE, MIAMI'DEN NEW YORK'A 200'ÜN ÜSTÜNDE TIP DOKTORU YETİŞTİRDİ
Aytaman, VANYHHS (Gazi İşleri New York Liman Sağlık Sistemi) Askeri Hastanesi'nde 20 yıl aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'dan, Hawai'ye; Miami'den New York'a yetiştirdiği 200'ün üstünde tıp doktorunun yanı sıra, Dr. Aytaman aldığı ödüle ilişkin şunları söyledi: “Gazilerle çalışmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Almış olduğum bu ödülün onlardan ve yetiştirdiğim dahiliye ve gastroenteroloji asistanlarımdan aldığım güç ile mümkün olabildi. Bir Türk olarak böyle bir ödüle layık görüldüğüm için ülkem adına da son derece gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Ülkemde kendisini bilime ve sağlık alanındaki çalışmalara adayan gençlere hayallerine ulaşmaları yönünde bir motivasyon kaynağı olduysam bu benim için çok daha büyük bir ödül olur.’’
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