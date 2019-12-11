Ayva Tatlısı Tarifi, Nasıl Yapılır?
Ayva Tatlısı nasıl yapılır? Kışın uzun ve sert geçeceğini bildiren ayva, bir de sofralara güzel tatlı olarak gelebilir. Ayva tatlısını yapımı için birkaç malzeme yeterli. Aromasını arttırmak lezzet vermek için birkaç püf noktası vardır. Sevdiklerinizle bu lezzeti hiç düşünmeden paylaşabilirsiniz.
Ayva Tatlısı Malzemeler:
- 4 adet büyük ayva
- 16 yemek kaşığı toz şeker
- 5 su bardağı su
- 1 adet çubuk tarçın
- 3 adet karanfil
Servis için:
- 100 gram kaymak
- 4 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
Ayva Tatlısı Yapımı:
Bol su içerisinde yıkadığınız ayvaların kabuğunu soyun ve ayvaları ortadan ikiye ayırın.
- Geniş tencere içerisinde tek sıra halinde dizdiğiniz her ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.
- Tencereye ayvaların üzerine çok az örtecek şekilde yaklaşık 5 su bardağı su ekleyin.
- Şerbet rengini alması için ayva çekirdeği, karanfil ve çubuk tarçın kullanabilirsiniz.
- Pişen ayvalarınızı servis tabağına alın üzerine şerbetine gezdirin.
- Toz Antep fıstığı ve kaymak ilavesiyle tercihen soğuk veya ılık servis edilebilir.
YORUMLAR