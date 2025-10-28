Ayvalık - Ankara kaç kilometre? Ayvalık - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ayvalık'ın tarihi taş evlerinden ve Cunda'nın sakinliğinden, Ankara'nın anıtsal yapılarına ve bürokratik temposuna yapılan bu seyahat, sadece bir coğrafi yer değiştirme değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve atmosfer geçişidir. Bu yol, tatil beldesinin rahatlığını, bir ülkenin idari merkezinin ciddiyetiyle buluşturur. Bir yanda Ege'nin mavi-yeşil tonları, diğer yanda ise İç Anadolu'nun sarı ve kahverengi tonları...

AYVALIK - ANKARA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ayvalık ile Ankara arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Bursa-Eskişehir güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Ayvalık ilçe merkezinden Ankara şehir merkezine (Kızılay) olan uzaklık, yaklaşık olarak 675 kilometredir.

Bu uzun mesafe, Türkiye'nin batısından merkezine doğru yapılan, Ege ve Marmara bölgelerini geçerek İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşılan kapsamlı bir yolculuğu ifade eder. Dolayısıyla, Ayvalık - Ankara kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir tam günün ayrılması gereken, uzun soluklu bir seyahate işaret etmektedir. Planlama yaparken Ayvalık - Ankara kaç km sorusunu 670-680 km bandında düşünerek, yolculuğun gerektireceği zaman ve mola ihtiyaçlarını doğru bir şekilde öngörmek önemlidir.