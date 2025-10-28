Habertürk
Habertürk
        Ayvalık - Ankara kaç kilometre? Ayvalık - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ayvalık - Ankara kaç kilometre? Ayvalık - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin zeytin kokulu, iyotlu ve serin rüzgarlarını arkanızda bırakıp, İç Anadolu'nun kalbine, bozkırın ortasında planlı bir şekilde yükselen başkent Ankara'ya doğru bir yolculuk... Ayvalık'tan Ankara'ya uzanan bu güzergah, Türkiye'nin iki farklı iklimini, coğrafyasını ve en önemlisi iki farklı ruhunu birbirine bağlayan uzun ve anlamlı bir serüvendir. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 28.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:13
        Ayvalık - Ankara kaç kilometre?
        Ayvalık'ın tarihi taş evlerinden ve Cunda'nın sakinliğinden, Ankara'nın anıtsal yapılarına ve bürokratik temposuna yapılan bu seyahat, sadece bir coğrafi yer değiştirme değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve atmosfer geçişidir. Bu yol, tatil beldesinin rahatlığını, bir ülkenin idari merkezinin ciddiyetiyle buluşturur. Bir yanda Ege'nin mavi-yeşil tonları, diğer yanda ise İç Anadolu'nun sarı ve kahverengi tonları...

        AYVALIK - ANKARA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Ayvalık ile Ankara arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Bursa-Eskişehir güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Ayvalık ilçe merkezinden Ankara şehir merkezine (Kızılay) olan uzaklık, yaklaşık olarak 675 kilometredir.

        Bu uzun mesafe, Türkiye'nin batısından merkezine doğru yapılan, Ege ve Marmara bölgelerini geçerek İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşılan kapsamlı bir yolculuğu ifade eder. Dolayısıyla, Ayvalık - Ankara kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir tam günün ayrılması gereken, uzun soluklu bir seyahate işaret etmektedir. Planlama yaparken Ayvalık - Ankara kaç km sorusunu 670-680 km bandında düşünerek, yolculuğun gerektireceği zaman ve mola ihtiyaçlarını doğru bir şekilde öngörmek önemlidir.

        AYVALIK - ANKARA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Ayvalık - Ankara arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın detaylarını da içerir. En standart ve yol kalitesi en yüksek olan rota, Bursa ve Eskişehir üzerinden ilerler.

        Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:

        • Ayvalık'tan Bursa'ya: Ayvalık'tan yola çıkılarak O-5 (İstanbul-İzmir) Otoyolu'na veya D565/D200 karayollarına bağlanarak Bursa'ya ulaşılır. Bu etap yaklaşık 155 kilometredir.
        • Bursa'dan Eskişehir'e: Bursa'dan doğu yönünde D200 karayolu takip edilerek İnegöl ve Bozüyük üzerinden Eskişehir'e varılır. Bu bölüm yaklaşık 150 kilometredir.
        • Eskişehir'den Ankara'ya: Eskişehir'den D200/E90 karayolu üzerinden Polatlı'yı geçerek Ankara'ya ulaşılır. Bu son etap ise yaklaşık 235 kilometredir.

        Bu rotanın tamamı, yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluştuğu için konforlu bir sürüş imkanı sunar.

        AYVALIK - ANKARA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Ayvalık - Ankara ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre dramatik bir şekilde farklılaşır:

        • Özel Araçla: Yaklaşık 675 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek molalarla birlikte, özel araçla ortalama 7 saat 30 dakika ile 8 saat 30 dakika arasında kat edilebilmektedir. Bu, tam bir gün süren bir yolculuktur.
        • Otobüsle: Ayvalık Otogarı ile Ankara (AŞTİ) arasında düzenli olarak direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 9 ila 11 saat arasında sürmektedir.
        • Uçakla (En Hızlı Yöntem): Bu iki şehir arasındaki uzun mesafeyi kat etmenin en mantıklı ve en hızlı yolu hava yoludur. Ayvalık'a en yakın havalimanı, yaklaşık 45 km mesafedeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'dır (EDO).
        • Süre: Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na (ESB) olan direkt uçuşlar yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer. Ayvalık'tan havalimanına ulaşım (yaklaşık 45 dk), havalimanındaki bekleme ve güvenlik işlemleri (yaklaşık 1.5 - 2 saat) ve Ankara Havalimanı'ndan şehir merkezine transfer (yaklaşık 45 dk) süreleri de eklendiğinde, toplam kapıdan kapıya yolculuk süresi ortalama 4 ila 5 saati bulur. Bu, karayoluna kıyasla muazzam bir zaman avantajıdır.
        • Ayvalık'tan karayoluyla Eskişehir'e ulaşılır (yaklaşık 3.5 - 4 saat).
        • Eskişehir YHT Garı'ndan Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren ile geçilir (yaklaşık 1 saat 30 dakika). Toplamda, aktarma süreleri hariç yaklaşık 5-6 saat süren bu seçenek, özellikle yolun bir kısmını tren konforuyla geçirmek isteyenler için bir alternatiftir.

        Ayvalık ile Ankara arasındaki yaklaşık 675 kilometrelik mesafe, en pratik olarak 1 saat 10 dakikalık bir uçuşla (toplamda 4-5 saatlik bir seyahatle) veya tam bir gün süren konforlu bir karayolu yolculuğuyla kat edilebilir. Bu seyahat, Ege'nin en otantik ve en sevilen sahil kasabalarından birini, ülkenin idari ve tarihi kalbine bağlayan, coğrafi ve kültürel olarak zengin bir geçiş sunan unutulmaz bir Anadolu yolculuğudur.

