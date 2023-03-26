Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından araştırılıyor. Kahramanmaraş ve çevresinde artçı sarsıntılar sürerken yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler Kandilli ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. 26 Mart Pazar günü afet bölgesinde olan Malatya ve Adana'da deprem oldu. İşte, 26 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremlerin merkez üssü, şiddeti ve derinliği...

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