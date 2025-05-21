Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu

Aliyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Azerbaycan ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Macaristan'ın bağımsız dış politika izleyen ve uluslararası itibarı artan bir ülke olduğunu vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın TDT'ye üye ülkelere toplam 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını bildirdi.

Ulaştırma alanındaki bölgesel iş birliklerine değinen Aliyev, son yıllarda Azerbaycan'da kara yolları, demir yolları, deniz limanları, tersaneler ve hava taşımacılığı altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını aktardı.

Aliyev, "Türk devletleri ile ulaştırma alanındaki işbirliklerimiz güçleniyor. Azerbaycan, açık denizlere çıkışı olmasa da Avrasya'nın önemli lojistik ve ulaşım merkezi haline geldi. 2024'te Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan üzerinden yaptığı transit taşımaların 11 milyon tona ulaştı." diye konuştu.

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Orta Koridor'un önemli halkası olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun taşıma kapasitesinin, Azerbaycan'ın mali desteğiyle yıllık 5 milyon tona çıkarıldığını hatırlatan Aliyev, Orta Koridor'un dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.