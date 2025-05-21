Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu | Dış Haberler

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk devletleri ile ulaştırma alanındaki işbirliklerinin güçlendiğini söyleyerek "Azerbaycan, açık denizlere çıkışı olmasa da Avrasya'nın önemli lojistik ve ulaşım merkezi haline geldi. 2024'te Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan üzerinden yaptığı transit taşımaların 11 milyon tona ulaştı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan lideri Aliyev Budapeşte'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aliyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

        Azerbaycan ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Macaristan'ın bağımsız dış politika izleyen ve uluslararası itibarı artan bir ülke olduğunu vurguladı.

        Aliyev, Azerbaycan'ın TDT'ye üye ülkelere toplam 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını bildirdi.

        Ulaştırma alanındaki bölgesel iş birliklerine değinen Aliyev, son yıllarda Azerbaycan'da kara yolları, demir yolları, deniz limanları, tersaneler ve hava taşımacılığı altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını aktardı.

        Aliyev, "Türk devletleri ile ulaştırma alanındaki işbirliklerimiz güçleniyor. Azerbaycan, açık denizlere çıkışı olmasa da Avrasya'nın önemli lojistik ve ulaşım merkezi haline geldi. 2024'te Türkiye ve Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan üzerinden yaptığı transit taşımaların 11 milyon tona ulaştı." diye konuştu.

        REKLAM

        Orta Koridor'un önemli halkası olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun taşıma kapasitesinin, Azerbaycan'ın mali desteğiyle yıllık 5 milyon tona çıkarıldığını hatırlatan Aliyev, Orta Koridor'un dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

        Aliyev, bu bağlamda, Hazar Denizi'ndeki limanlar arasında taşımacılığı ve ticareti kolaylaştıracak tek dijital platform kurulması yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde 50'den fazla ticaret gemisine sahip olduğunu, ayrıca 10 yeni gemi inşa ettiklerini bildiren Aliyev, Alat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın kapasitesinin ise 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılacağını söyledi.

        Aliyev, Azerbaycan'da halihazırda 8 uluslararası havalimanının faaliyette olduğunu, 9'uncu havalimanının yakında hizmete açılacağını dile getirdi.

        Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP 29 Zirvesi çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan liderlerinin yeşil enerjinin geliştirilmesi ve iletimi konusunda stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını hatırlatan Aliyev, bu anlaşmanın, bölgede üretilen yeşil enerjinin Hazar-Karadeniz güzergahı üzerinden dünya piyasalarına ihracatı için geniş imkanlar sunduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?