Azerbaycan sivilleri hedef alan Ermenistan'a ait 2 Smerç füze sistemini imha etti

AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Smerç sistemlerinin füzelerini fırlattıktan sonra konum değiştirmek ve saklanmak için hareket ettikleri görülüyor.Görüntülerde, Smerç'lerin nokta atışıyla imha edilme anları da yer alıyor.Bakanlık, füze sistemlerinin imha edilme zamanının yerel saatle 12.55 ve 14.18 olduğu bilgisini aktardı.Azerbaycan ordusu dün de Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etmişti.Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.