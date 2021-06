"Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek zirveye ulaştı" 0:00 / 0:00

Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında imzalanan "Şuşa Beyannamesi"ni değerlendirdi.

Nurullayeva "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ'ın eski Azerbaycan kenti Şuşa'da kardeş Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, Azerbaycan'ın büyük zaferinden sonra kurtarılan topraklarda yapılan ilk görüş idi ve bu tarihin ilk yazarı Azerbaycan ve Türkiye oldu. Bu, aynı zamanda Azerbaycan'ın büyük zaferinin bir başka üst düzey sunumuydu. Böyle bir tarihi anda da kardeş Türkiye yeniden bizimleydi. Azerbaycan'ın bağımsızlık tarihinde kardeş Türkiye ile ilişkilerin en ileri aşamasındayız. Bir millet ve iki devlet olarak milli güvenliğimizi birlikte koruyacağız. Kültür başkentimizde Azerbaycan-Türkiye Müttefik İlişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla birlikte Türk-Azerbaycan birliğinin ve kardeşliğinin ebedi olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiş olduk. Devlet başkanlarının da dediği gibi, bu tarihi belge, ilişkilerde yeni bir aşamanın yol haritasıdır. Belge, ortak ulusal çıkarlar açısından siyasi, askeri ve güvenlik alanlarında koordineli ve ortak faaliyetlerin desteklenmesine özel önem veriyor" ifadelerini kullandı.

"BEYANNAME GELECEKTEKİ İŞBİRLİĞİMİZİN GARANTÖRÜDÜR"

"En önemli nokta, taraflardan birinin uluslararası kabul görmüş sınırlarının bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, dokunulmazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit veya saldırı olması durumunda ortak savunma tedbirlerinin alınacağıdır" diyen Gönül Nurllayeva "Azerbaycan ve Türkiye, tarihi "Şuşa Beyannamesi" ile sadece askeri-politik ittifaklarını resmileştirmekle kalmadılar, aynı zamanda güçlendirdiler. Sayın Aliyev'in dediği gibi, " Beyanname'nin tüm hükümleri, gelecekteki işbirliğimizin garantörüdür" şeklinde konuştu.

"YENİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI"

Bakü ve Ankara'nın dünyaya gönderdiği ana mesajlardan birinin de bölgede yeni işbirliği fırsatlarından yararlanma çağrısı olduğunu belirten Azerbaycan Milletvekili "Her iki ülke Güney Kafkasya'yı bir barış bölgesine dönüştürmek için her türlü çabayı göstermekte. Azerbaycan ve Türkiye, bölgedeki tüm ülkeleri bu işbirliği sürecinde görmek istiyor. Bu nedenle Sayın Erdoğan, “Bölgedeki yeni gerçeklikten yararlanmak isteyen herkesin kin ve kışkırtma politikasından vazgeçmesi, barışı ve işbirliğini geliştirmesi temel koşuldur. Böyle bir ortam oluştuğunda Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz” dedi. Yani Sayın Erdoğan Ermenistan'a ortak bir gelecek oluşturmak için iyi niyetle uzatılan dayanışma elini tutmasını tavsiye etti. Ermenistan fırsattan iyi yararlanmaya davet edildi" ifadelerini kullandı.

"AZERİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNSÜN"

Nurulleyava "Kardeş Türkiye, hem iyileşme sürecine hem de eski göçmenlerin dede, baba topraklarına dönüşlerine katkıda bulunma niyetini bir kez daha açıkladı. “En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Yeter ki, bu toprakların gerçek sahipleri evlerine dönsün. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her türlü maddi yardım ve iş imkanları sağlanarak evlerine ve topraklarına dönmeleri bu yerleri önemli ölçüde zenginleştirecektir” dedi Sayın Erdoğan. Türkiye ile Azerbaycan'ı demiryolu ve karayolu ile bağlayacak olan Zengezur koridorunun Ortak İttifak Beyannamesi'ne yansıtılması da önemlidir. Türkiye'nin yakın gelecekte Şuşa'da bir başkonsolosluk açma planı, Türkiye'nin bölgedeki konumunu ve gücünü güçlendirmesi olarak görülmelidir. Böylece Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgedeki ortak faaliyetleri daha hızlı ve verimli bir şekilde uygulanacaktır" ifadelerini de kullandı.