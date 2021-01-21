Azerbaycanlı esnaf, şehit askerlerin fotoğraflarını halıya dokutturdu

AA

Bakü'de halı mağazası işleten Hüseyinov, vatan için canlarını feda eden şehitlere vefa borcunu bir nebze olsun ödemek amacıyla hazırlattığı halıların bir kısmını şehitlerin ailelerine ulaştırdı.

Sosyal paylaşım sitelerinde ilan veren Hüseyinov, diğer şehit yakınlarının kendisine ulaşmasını rica etti.

Karabağ savaşında şehit düşen tüm askerler için halı dokutturmayı hedefleyen Hüseyinov, halıların şehit aileleri için ufak da olsa bir teselli olacağını düşünüyor.

Hüseyinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin resimlerinin dokunduğu halıları onların anneleri ya da evlatlarına hediye olarak hazırladıklarını belirtti.

Adreslerini tespit ettiklerine gönderdiklerini, bazı şehit yakınlarının ise kendilerinin gelerek halıları aldığını belirten Hüseyinov, bu işten herhangi bir karşılık beklemediklerini vurguladı.

Hüseyinov, yıllardır işgal altında bulunan toprakları kurtarırken canlarını feda eden şehitlerle gurur duyduklarını ifade ederek "Bu işi bir taraftan da diğer iş adamlarına örnek olsun diye yaptım. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onların aileleri ile ilgilenmemiz lazım. Onlar canları pahasına bize topraklarımızı geri verdi. Bizim de onların evlatlarına bir ömür boyu minnet borcumuz var." diye konuştu.

Halıları evlere götürdüklerinde "babamın resmi" diyen şehit evlatlarının gözlerindeki mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Hüseyinov, tüm iş adamlarına şehit ailelerine destek olma çağrısında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 855 şehit vermişti.