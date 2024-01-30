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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Portekiz'den flaş iddia: Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın! - Beşiktaş Haberleri

        Portekiz'den flaş iddia: Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!

        Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için ortaya önemli bir iddia atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:50
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        6 numara almak isteyen Beşiktaş, Portekizli teknik adam Fernando Santos'un istekleri doğrultusunda adaylara yönelirken kadrosuna da bir Portekizli katmak üzere.

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        Portekiz basınından ZeroZero'nun yaptığı habere göre William Carvalho, Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın.

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        Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carvalho'nun iyi bir teklif gelmesi halinde takımından ayrılması bekleniyordu.

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        2018 yılında Sporting Lizbon'dan Real Betis'e 18.50 milyon Euro karşılığında transfer olan William Carvalho İspanyol ekibinde 194 maça çıkıp 10 gol atıp 15 asist yaptı.

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