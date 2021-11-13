'Aziz' yine zirvede! 0:00 / 0:00

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'Aziz', ikinci bölümüyle Cuma akşamına damgasını vurdu. ABC1 20+'da 6.42 izlenme oranı (rating), 14.94 izlenme payı (share) elde ederek adını zirveye yazdırırken, TOTAL'de 5.90 izlenme oranı (rating), 13.78 izlenme payı (share), AB'de 4.96 izlenme oranı (rating), 12.54 izlenme payı (share) elde Sosyal medyada da gündeme oturan dizi #Aziz etiketiyle Twitter Türkiye'de 4 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.



Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümde, Dilruba ile Adem'in nişanı gerçekleşti. Nişan töreninden hemen önce Kenan, Dilruba'nın Aziz'e kaçtığını ve Adem'i vurduğunu Galip Bey'e söyledi. Adem'in sakladığı büyük sırrı öğrenen Galip, sert tepkisini gösterdi ancak Aziz, tüm suçu üstüne aldı. Bunun üzerine Galip ve Aziz'in arasında gerilim yükseldi.

Aziz, Dilruba ve Adem'in nişanında;

Aziz'in nişanda yaptığı hamle ise tüm şehirde taşları yerinden oynattı. Davetlilerin halılar üzerinde ayakkabılarıyla dans ettiğini gören Aziz'in tepkisi sert oldu. Halıların üzerine ayakkabılarla basılmayacağını söyleyen Aziz, babasının eliyle dokuduğu kıymetli halıları alırken finalde nişan töreninin ortasında şehirden gitmeyeceğini ve tüm düzeni değiştireceğini açıklayarak başta Pierre ve Galip Payidar olmak üzere herkese meydan okudu.

İşte o anlar;

DİLRUBA, AZİZ'İ KORUMAK İÇİN ADEM'İ VURDU

Efnan'ın çaresizliğine kayıtsız kalamayan Aziz, onu evine getirdi. Dilruba ise Kınalı Kaya'da Aziz'i beklerken karşısında Adem'i buldu. Adem, eğer Aziz oraya gelirse onu öldürecekti. Dilruba, Aziz'i korumak için Adem'i kolundan vurarak beklenmeyen bir hamle yaptı. Adem'i vurduktan sonra Aziz'in yanına giden Dilruba, evde Efnan'ı görünce bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Her şeye rağmen Aziz'in hala kendisine aşık olduğundan emin olan Dilruba, birlikte kaçmalarını gerektiğine inanırken Aziz, tüm yaşananlardan sonra Dilruba ile olamayacaklarını düşünüyordu. Aziz ve Dilruba'nın sancılı aşk hikayesi izleyenlerin büyük ilgisini görürken çift, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Dilruba'nın şoke eden hamlesi;

Dilruba, Aziz'i öpüyor;

AZİZ PAYİDAR HER ŞEYE YENİDEN BAŞLAMAYA KARAR VERDİ

Aziz, her şeyi yeniden kurmak için harekete geçmeye karar verdi. Aziz Payidar olarak yeniden babasının işini kurmak için önce bankaya gitti ancak Fransız işgali altında olan Antakya'da onların onayı olmadan Aziz, kredi alamadı. Bunun üzerine şehrin beylerini yemeğe davet ederek iş için bir ortak arayışına girdi. Fransızların korkusundan kimse Aziz'in yemeğine katılmadı. Aziz, maddi ve manevi her şeyini kaybetmeye devam ederken Aziz'in babasının, ölmeden önce Aziz'e miras bıraktığı ortaya çıktı. Galip Bey, Pierre'le birlikte Aziz'den mallarını saklamaya karar verdi. Aziz'in yeniden nasıl ayağa kalkacağı büyük bir merak konusu oldu. Galip Payidar ise Aziz'i şehirden göndermek için teklifte bulundu.

Galip Payidar'ın Aziz'e teklifi;

EFNAN BÜYÜK TEHLİKEDE

Dilruba, Aziz'den aşkına karşılık alamayınca Adem ile nişanlanmaya karar verdi. Diğer taraftan Efnan'ı kıskanan Dilruba, Efnan'ın köyüne gizlice haber gönderdi. Bunun üzerine Efnan'ın babası, Aziz Payidar'ın evine ulaşıp zorla Efnan'ı götürdü.

Efnan, zorla götürülüyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Aziz, Efnan'ı zorla götürüldüğü yerden kurtarırken bu haber Payidar ailesinde çabuk yayılıyor. Aziz'in Efnan'ı düğünden kaçırdığını duyan Dilruba, büyük bir yıkım yaşarken bu durum Maksude'nin dikkatini çekiyor. Dilruba, Aziz'e olan öfkesini haykırırken Aziz, Dilruba'yı aniden dudaklarından öpüyor. Bu anlara şahit olan Maksude'nin gördüklerini anlatıp anlatmayacağı merak konusu olurken Aziz ve Dilruba aşkında yaşanan gelişmeler izleyiciyi şaşırtamaya devam ediyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 3. Bölüm Tanıtımı;