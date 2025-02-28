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        Haberler Sağlık B12 vitamini eksikliği sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        B12 vitamini eksikliği sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir

        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, B12 seviyesinin sınırda veya düşük olmasının geri dönüşü zor nörolojik hasarlarına yol açabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:20
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        Yapılan açıklamaya göre, B12 vitamini seviyeleri normal kabul edilse bile, beyin sağlığı risk altında olabiliyor. California Üniversitesi San Francisco'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, kan testlerinde sınırda veya düşük normal seviyelerde çıkan B12 vitamini, ileri yaşlarda bilişsel gerilemeye ve beyin dokusunda hasara yol açabiliyor.

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        Araştırmaya ilişkin görüşlerine yer verilen Özkardeş, B12 vitamininin yalnızca kansızlıkla değil, sinir sistemi sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu belirtti.

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        Özkardeş, "Eksikliği, geri dönüşü zor sinir hücresi hasarlarına yol açabilir. Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık ve reflekslerde yavaşlama gibi belirtiler varsa, erken dönemde B12 takviyesi düşünülmelidir" dedi.

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        B12 vitamininin, sinir sisteminin sağlıklı işleyişi için kritik bir besin olduğunu kaydeden Özkardeş, eksikliğinin zaman içinde sinir hücrelerinde geri dönüşü zor hasarlara neden olabildiğini belirtti.

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        Normal aralıkta olsa bile düşük seviyelerde bulunan B12'nin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini aktaran Özkardeş, "Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık, dikkat eksikliği ve reflekslerde yavaşlama gibi şikayetler varsa, B12 düzeyi daha hassas bir şekilde değerlendirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

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        Özkardeş, "Özellikle yaşlı bireylerde ve nörolojik şikayetleri olan hastalarda, yalnızca kan testlerine değil, klinik semptomlara ve işlevsel belirteçlere de bakılmalı. B12 seviyeleri düşük olan hastalarda erken dönemde takviye başlanması, bilişsel gerilemeyi ve olası beyin hasarını önleyebilir." açıklamalarında bulundu.

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        Özellikle yaşlı bireylerin düzenli olarak B12 seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiğini aktaran Özkardeş, nörolojik belirtiler görülen hastalarda B12 takviyesinin erkenden başlatılmasının kritik olduğunu vurguladı.

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