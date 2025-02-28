B12 vitamini eksikliği sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir

Yapılan açıklamaya göre, B12 vitamini seviyeleri normal kabul edilse bile, beyin sağlığı risk altında olabiliyor. California Üniversitesi San Francisco'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, kan testlerinde sınırda veya düşük normal seviyelerde çıkan B12 vitamini, ileri yaşlarda bilişsel gerilemeye ve beyin dokusunda hasara yol açabiliyor.