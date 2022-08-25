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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Sarıyer'de baba dalgalara kapıldı! Oğlu kayıp! - Güncel haberler
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Baba dalgalara kapıldı! Oğlu kayıp!

İstanbul Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: İstanbul Sarıyer'de baba dalgalara kapıldı! Oğlu kayıp! - Güncel haberler
Baba dalgalara kapıldı! Oğlu kayıp!
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DHA

İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi.

BABA BOĞULDU, OĞLU ARANIYOR

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.

CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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