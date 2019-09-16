Baba Sahne'den yarışma

Sahneye koyduğu oyunlar ve benzersiz salonuyla İstanbul'un kültür - sanat hayatında kendisine oldukça önemli bir yer edinen Baba Sahne şimdi de, 'Oyun Yazma Yarışması' düzenliyor. Oyun yazarlarının teşvik edilmesi, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla bu yıl ilki düzenlenen 'Oyun Yazma Yarışması'nın seçici kurulunda Seçkin Selvi, Ayşenil Şamlıoğlu, Özen Yula, Selen Korad Birkiye ve Tilbe Saran yer alıyor. Daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş oyunların kabul edileceği para ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 17 Ocak 2020.

'Oyun Yazma Yarışması'na, daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş eserler kabul ediliyor. Birincilik ödülünün 10 bin, ikincilik ödülünün 7 bin 50 , üçüncülük ödülünün ise 5 bin olduğu yarışma için başvuru formu http://www.babasahne.com adresinden temin edilebilir.

Dereceye giren eserler; Afife Jale'nin Apollon Sineması'nda ilk sahneye çıktığı tarih olan 22 Nisan 1920'nin 100'üncü yıl dönümü anısına, 1 Nisan 2020'de Baba Sahne'de gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.