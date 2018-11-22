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Babaanne torunun ölümünde cezaya itiraz

İstanbul Ümraniye'de geçen nisan ayında alkollü bir sürücü 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender ile babaannesinin ölümüne neden oldu. O sürücü 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandı, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

22.11.2018 - 18:17 | Güncelleme:

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunan sürücüye verilen cezaya Kalender ailesi itiraz edecek. Anne "Üst sınırdan ceza verilsin" dedi.

"Her yağmur yağdığında ben evde oturuyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum. Acaba Yiğit orada ne yapıyor diye" diye başladı sözlerine anne Burcu Kalender. Oğlunu henüz 11 yaşında toprağa verdi. Onu ve babaannesini hayattan koparan alkollü bir sürücüydü. O sürücü 14 yıl 2 ay ceza aldı. Anne Kalender, "Üst sınırdan ceza almalıydı" dedi.

BABAANNE TORUN HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Kalender ailesi, 7 Nisan günü otomobilleriyle evlerine dönmüştü. 11 yaşındaki Ahmet Yiğit, 67 yaşındaki babaannesi Fatma Kalender ve annesi ile birlikte otomobilden indi. Ahmet Yiğit ve babaannesi öndeydi. Annesi ise açık kalan kapıyı kapatmak için döndü. O sırada hızlı gelen bir araç babaanne ve torunu hayattan kopardı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 YIL HAPİS

Kazayı yapan sürücü Emrah Bozdemir'di. Nişan gecesinde alkol almıştı. Buna rağmen de direksiyon başına geçmişti. Tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak daha önce de benzer suçlardan sabıkası olan sanık, 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Kalender ailesi ve avukatları karara itiraz edecek. Acılı aile, üst sınırdan ceza verilmesini isteyecek.

"22.5 YIL ALIRSA İÇİM SOĞUYACAK"

Habertürk'e konuşan anne Burcu Kalender, "Biz 22.5 yıl alması için Yargıtay boyutunda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bunun bir üst sınırı varsa neden 14 yıl yatsın. 22.5 yıl alırsa en azından içim soğuyacak. Biz ibretlik bir karar olsun istiyoruz" dedi.

"14 YIL CEZA ONUN İÇİN BİR ÖDÜLDÜR"

Avukatları Eyyup Sabri Gürsoy ise, sanığa 22.5 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek, "Kasıtlı adam öldürmedir bu. Alenen, kasten adam öldürmedir. 14 yıl 2 ay hapis verildi. Bu bizi tatmin edecek mi? Etmeyecek. Bizim iki canımız gitti. 14 yıl hapis onun için bir ödüldür. Biz istinaf mahkemesine giderek verilen cezanın azlığından dolayı itirazda bulunacağız" diye konuştu.

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