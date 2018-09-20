Memurların babalık izinleri 657 sayılı devlet memurları kanunda mazeret izni başlıklı maddede belirtilmiş ve kaç gün olacağı bildirilmiştir. Aynı şekilde çalışan işçinin de babalık izninin kaç gün olduğu 4857 sayılı iş kanunda belirtilmiştir. Buna göre, babalık izni ne zaman başlar? Doğum izni erkeğe kaç gündür? Sorularının yanıtları yazımızda…

DOĞUM İZNİ ERKEĞE KAÇ GÜNDÜR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; … verilir.” hükmü yer almaktadır. İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere memurun babalık iznini kullanabilmesi eşinin doğum yapmış olması gereklidir. Babalık izninin doğum öncesi kullanılması mümkün değildir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nda yapılan değişik ile yeni baba olan işçiye 5 gün ücretli izin hakkı geldi. İlgili kanun maddesinde babalık izni şu şekilde belirtilmiştir;

“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…”

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4/B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir.



Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Çalışanlar eşlerinin doğum yapmasıyla birlikte babalık iznine hemen ayrılabilir ve tabi oldukları kanununun izin süresine göre izin hakkını kullanabilirler. Doğumun dini bayramlara, resmi tatil günlerine ve özel tatil günlerine, denk gelmesi durumunda; 4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İŞ GÜNÜ” ibaresi yer almamaktadır. Yani doğumun bu tatil günlerinden birine denk gelmesi halinde yine de izin günü olarak sayılmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ