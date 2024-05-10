Babası tarafından bıçakla öldürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde baba ile oğlu arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı'nın Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile 29 yaşındaki oğlu Yakup K. arasında tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.