Dönseler bile Babel!

Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'ın tek golünü atan Ryan Babel, forvete daha çok uyum sağladı. Teknik direktör Fatih Terim'in sakat Falcao ve cezalı Diagne'nin yokluğunda zorunluluktan forvet oynattığı Hollandalı oyuncu, Cimbom'un üst üste 2 galibiyet almasını sağladı.

Malatya'da attığı golün dışında Denizli ve Sivas maçlarında da teknik direktör Fatih Terim'in zorunluluktan santrfor oynattığı Babel, performansıyla göz doldurdu. Özellikle arkasında görev alan arkadaşlarına pozisyon yaratan ve pas oyununa Diagne'den daha iyi adapte olan tecrübeli futbolcunun, yeni transfer gelene kadar forvette ilk tercih olacağı öğrenildi.

2 maçlık kart cezasını tamamlayan ve Gaziantep deplasmanında oynamasına engel bulunmayan Diagne'nin ise yedek soyunacağı kaydedildi.