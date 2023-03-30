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Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler

Özbekistan'da Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahireddin Muhammed Babür Şah'ın yazdığı Baburname hatıratındaki tasvirlerin yapay zeka tarafından resim haline getirildiği projeye başlandı

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DHA
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler

    Özbekistan'ın gençleri, proje kapsamında Özbekistan'ın Andican şehrinde doğan Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahireddin Muhammed Babür Şah'ın Babürname hatıratını metin olarak yapay zekaya yükledi.

     
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler

    Babürname'de yer alan detaylı tasvirlerden yola çıkan yapay zeka kentleri, yerleri, halkın günlük yaşam yerlerini ve kıyafetlerini, savaş alanlarını, olayları ve tarihteki liderleri resimlemeye başladı.

     
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler

    Özbekistan devletinin desteklediği proje kapsamında Babürname'nin seçilmesiyle ilgili "Neden Babürname'yi seçtik? Çünkü yazar bu eserinde şehirleri, insanları çok detaylı bir şekilde anlatmış ve o dönemin atmosferini aktarabilmiştir. Bu, sinir ağının çalışmasını kolaylaştırıyor" açıklaması yapıldı.
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler

    Babür Şah'ın (1483-1530) hayatını, padişah olduğu 1494 yılından başlayarak ölümüne dek 'Çağatay Türkçesi'yle kaleme aldığı ve detaylı anlatımla tasvirlerin bulunduğu hatıratına Babürname denilmiştir. Babürname, yıllar içinde pek çok dile çevrilerek edebiyat tarihinin önemli eserlerinden biri olmuştur.

     
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler
  • Babürname'den esinlenen yapay zekadan resimler

Özbekistan'ın gençleri, proje kapsamında Özbekistan'ın Andican şehrinde doğan Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahireddin Muhammed Babür Şah'ın Babürname hatıratını metin olarak yapay zekaya yükledi.

Babürname'de yer alan detaylı tasvirlerden yola çıkan yapay zeka kentleri, yerleri, halkın günlük yaşam yerlerini ve kıyafetlerini, savaş alanlarını, olayları ve tarihteki liderleri resimlemeye başladı.

Özbekistan devletinin desteklediği proje kapsamında Babürname'nin seçilmesiyle ilgili "Neden Babürname'yi seçtik? Çünkü yazar bu eserinde şehirleri, insanları çok detaylı bir şekilde anlatmış ve o dönemin atmosferini aktarabilmiştir. Bu, sinir ağının çalışmasını kolaylaştırıyor" açıklaması yapıldı.

Babür Şah'ın (1483-1530) hayatını, padişah olduğu 1494 yılından başlayarak ölümüne dek 'Çağatay Türkçesi'yle kaleme aldığı ve detaylı anlatımla tasvirlerin bulunduğu hatıratına Babürname denilmiştir. Babürname, yıllar içinde pek çok dile çevrilerek edebiyat tarihinin önemli eserlerinden biri olmuştur.

 

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