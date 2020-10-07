Badem unu; öğütülmüş bademlerden yapılır. Yapılan işlem; kabukları soymak için kaynar suda bademleri bekletmek, ardından öğütmek ve onları ince un haline getirmektir. Badem unu; besin maddeleri bakımından zengindir. Badem unu özellikle vücudunuzda antioksidan görevi gören, yağda eriyebilir bir bileşik olan E vitamini bakımından zengindir. Yaşlanmayı hızlandıran ve kalp hastalığı ve kanser riskinizi artıran serbest radikaller adlı zararlı moleküllerden gelen hasarları önler. Aslında, birçok çalışma daha yüksek E vitamini alımını kalp hastalığı ve Alzheimer’ın daha düşük oranları ilişkilendirmiştir. Magnezyum, badem ununda bol miktarda bulunan başka bir besindir. Vücudunuzdaki birçok proseste bulunur ve iyileştirilmiş kan şekeri kontrolü, azaltılmış insülin direnci ve düşük kan basıncı da dahil olmak üzere çeşitli yararlar sağlar.

28 gr badem unu besin değerlerini şu şekildedir:

Kalori: 163

Yağ: 14,2 gr

Protein: 6,1 gr

Karbonhidrat: 5,6 gr

Diyet lifi: 3 gr

E Vitamini: %35 RDI

Manganez: %31 RDI

Magnezyum: %19 RDI

Bakır %16 RDI

Fosfor %13 RDI

RDI: günlük alınması gereken miktarı karşılayan değerdir.

Badem Unu Kan Şekerini Nasıl Etkiler?

Rafine buğdayla yapılan gıdalar karbonhidratlar açısından yüksektir ancak yağ ve lif oranı düşüktür. Bu, kan şekeri düzeylerinde yüksek artışlara, ardından hızlı düşüşlere neden olabilir, bu da yorgun ve aç hissetmenize, aynı zamanda şeker ve kalorileri yüksek besinlere ihtiyaç duymanıza neden olabilir. Tersine, badem unu karbonhidrat bakımından düşük ancak sağlıklı yağ ve lif bakımından yüksektir. Bu özellikler düşük bir glisemik indeksi verir, yani sürekli bir enerji kaynağı sağlamak için yavaş yavaş kanınıza şeker salmaktadır. Badem ununda oldukça iyi miktarda magnezyum bulunur. Tip 2 diyabetli kişilerin %25-38’inde magnezyum eksikliği olduğu ve beslenme veya takviyeleri yoluyla düzeltmesi, kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir ve insülin işlevini iyileştirebilir. Aslında, badem ununun insülin işlevini geliştirme kabiliyeti aynı zamanda düşük magnezyum düzeyleri veya normal magnezyum düzeyleri olan fakat fazla kilolu olan tip 2 diyabetli olmayan kişiler için de geçerli olabilir. Bu, bademlerin düşük glisemik özelliklerinin ve yüksek magnezyum içeriğinin, tip 2 diyabetli ya da onsuz insanlardaki kan şekerini kontrol etmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Badem Unu Glütensiz mi?

Buğday unları, glüten adı verilen bir protein içerir. Hamurun esneyebilmesine yardımcı olur ve pişirme esnasında havayı tutarak yükselir ve kabarık olur. Çölyak hastalığı veya buğdaya alerjisi olanlar glütenli gıdaları yiyemezler, çünkü vücudu zararlı olduğunu düşünerek yanılır. Bu kişiler için vücut, glüteni vücuttan çıkarmak için otoimmün bir yanıt üretir. Bu tepki, bağırsağın astarına zarar verir ve şişkinlik, ishal, kilo kaybı, deri döküntüleri ve yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir. Neyse ki, badem unu hem buğday içermez hem de glütensizdir, bu nedenle buğday veya glütene karşı hassas olanlar için pişirme için mükemmel bir alternatiftir. Yine de satın aldığınız badem ununun ambalajını kontrol etmek önemlidir. Bademler doğal olarak glütensizdir, ancak bazı ürünler glütenle kombine olabilir.

Badem Ununun Faydaları Nelerdir?

Badem Unu, LDL Kolesterol Ve Kan Basıncını Düşürmeye Yardımcıdır: Kalp hastalığı dünyadaki önde gelen ölüm nedenidir. Yüksek tansiyon ve “kötü” LDL kolesterol düzeylerinin kalp hastalığı için risk belirteçleri olduğu iyi bilinmektedir. Yedikleriniz, kan basıncınızı ve LDL kolesterolünüzü önemli ölçüde etkiler; birçok çalışma bademlerin her ikisinde de oldukça yararlı olabileceğini gösterir. 142 kişinin de bulunduğu beş çalışmanın analizi; badem yiyenlerin LDL kolesterolünde ortalama 5,79 mg / dl’lik bir düşüş yaşadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, magnezyum eksiklikleri hem deneysel hem de gözlemsel çalışmalarda yüksek tansiyona bağlıdır ve badem, büyük bir magnezyum kaynağıdır. Çeşitli çalışmalar bu eksikliklerin düzeltilmesinin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermesine rağmen, tutarlı değildir. Bu alanda daha güçlü sonuçlar çıkarmak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Kalp hastalığı dünyadaki önde gelen ölüm nedenidir. Yüksek tansiyon ve “kötü” LDL kolesterol düzeylerinin kalp hastalığı için risk belirteçleri olduğu iyi bilinmektedir. Yedikleriniz, kan basıncınızı ve LDL kolesterolünüzü önemli ölçüde etkiler; birçok çalışma bademlerin her ikisinde de oldukça yararlı olabileceğini gösterir. 142 kişinin de bulunduğu beş çalışmanın analizi; badem yiyenlerin LDL kolesterolünde ortalama 5,79 mg / dl’lik bir düşüş yaşadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, magnezyum eksiklikleri hem deneysel hem de gözlemsel çalışmalarda yüksek tansiyona bağlıdır ve badem, büyük bir magnezyum kaynağıdır. Çeşitli çalışmalar bu eksikliklerin düzeltilmesinin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermesine rağmen, tutarlı değildir. Bu alanda daha güçlü sonuçlar çıkarmak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Kalp Dostudur: Badem ununun içerisindeki yağın yüzde 65'inden fazlası doymamış yağdır. Söz konusu bu yağlar kötü kolesterolün dengelenmesi ve kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar her gün 50 gram badem tüketen kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalin bir hayli az olduğunu kanıtlamıştır.

Badem ununun içerisindeki yağın yüzde 65'inden fazlası doymamış yağdır. Söz konusu bu yağlar kötü kolesterolün dengelenmesi ve kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar her gün 50 gram badem tüketen kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalin bir hayli az olduğunu kanıtlamıştır. Kanser Oluşumunu Önlüyor: Dünyanın birinden farklı birçok üniversitelerinde bademin kansere olan ilgisiyle ilgili onlarca çalışma yapıldı. Söz konusu çalışmaların ortak noktası ise bademin başta kolon kanseri olmak üzere birçok kansere karşı koruyucu özellik taşıdığı yönünde.

Dünyanın birinden farklı birçok üniversitelerinde bademin kansere olan ilgisiyle ilgili onlarca çalışma yapıldı. Söz konusu çalışmaların ortak noktası ise bademin başta kolon kanseri olmak üzere birçok kansere karşı koruyucu özellik taşıdığı yönünde. Kan Şekerini Dengeliyor: Diyabet hastaları için badem ölçülü tüketildiğinde harika bir çerezdir. Badem içeriği sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.

Diyabet hastaları için badem ölçülü tüketildiğinde harika bir çerezdir. Badem içeriği sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Enerji Verir: E vitamini, fosfor, demir, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin olan badem gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Bu nedenle badem ununu hayatınızın başköşesine yerleştirmeniz faydalı olacaktır. Elbette, ölçüyü kaçırmadan.

E vitamini, fosfor, demir, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin olan badem gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Bu nedenle badem ununu hayatınızın başköşesine yerleştirmeniz faydalı olacaktır. Elbette, ölçüyü kaçırmadan. Kilo Vermeyi Hızlandırıyor: Obezite hastaları üzerinde yapılan çalışmalar düzenli olarak badem tüketen kişilerde metabolizmanın hızlandığını kanıtlamıştır. Günlük beslenmenize bademi eklemeniz hem sağlıklı hem de fit bir bedene sahip olmanızı sağlar.

Badem Ununu Nasıl tüketmek gerekiyor?

Böylesi sağlıklı bir gıdayı şeker ve bolca yağ ile kalori deposu haline dönüştürmek yerine bademi daha doğru şekilde tüketmek kıymetli. Örneğin badem alerjisi olmayan çocuğunuza badem unundan pekmezli ya da ballı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltı için yoğurdunuza bir miktar badem unu ile lezzet katabilirsiniz. Ama ne olursa olsun sağlıklı bir beden için her gün çiğ badem yemeniz çok önemli. Şayet hamur işlerinden, tatlılardan vazgeçemiyorsanız da bunlara normal un yerine badem unu kullanmanız sizin ve sevdikleriniz yararına olacaktır.