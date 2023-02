All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin yönetmeni Edward Berger, Aftersun filminin başrol oyuncusu Paul Mescal, The Banshees of Inisherin filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin oyuncularından Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.

BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK, BAFTA'YA DAMGA VURDU

Öte yandan bu yılki BAFTA'ya All Quiet On The Western Front filmi damga vurdu.

14 dalda aday gösterilen film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Sinematografi de dahil olmak üzere toplam 7 dalda ödül kazandı.

2023 BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR ŞÖYLE:

EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

EN İYİ YÖNETMEN

Edward Berger, All Quiet on the Western Front

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Edward Berger, Ian Stokell and Leslie Patterson, All Quiet on the Western Front

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

The Banshees of Inisherin

İNGİLİZCE DİLİNDE OLMAYAN EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

EN İYİ BELGESEL

Navalny

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Guillermo del Toro’s Pinocchio

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett, TÁR

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler, Elvis

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

EN İYİ MÜZİK

Volker Bertelmann, All Quiet on the Western Front

EN İYİ OYUNCU KADROSU

Nikki Barrett, Denise Chamian, Elvis

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

James Friend, All Quiet on the Western Front

EN İYİ KURGU

Paul Rogers, Everything Everywhere All At Once

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Florencia Martin, Anthony Carlino, Babylon

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Catherine Martin, Elvis

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

Shane Thomas, Louise Coulston, Mark Coulier and Barrie Gower, Elvis

EN İYİ SES

Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil and Markus Stemler, All Quiet on the Western Front

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri and Eric Saindon, Avatar: The Way of Water

*Haberin görselleri Splash ve AP tarafından servis edilmiştir.