



Sosyal Güvenlik Kurumu, sayıları 12 milyona ulaşan emeklilere 2018 yılı için her ay 20 milyar lira dolayında aylık ödüyor. Bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla ödemeler ay içine yayılıyor. Emekli Sandığı aylıkları ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK’lıların aylıkları 17’si ile 26’sı arasında, BAĞ-KUR’luların aylıkları da her ayın 25’i ile 28’i arasında ödeniyor.



MEVCUT UYGULAMADA İLK AYLIK ÖDEMESİ



Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, BAĞ-KUR ve SSK’lılara emekli aylığı, dilekçeyi verdikleri tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bağlanıyor. Örneğin, 13 Kasım 2018’de emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ancak, ödemeler daha sonra gerçekleştiriliyor.



Örneğin, eski uygulama devam etseydi 13 Kasım’da dilekçe veren BAĞ-Kur’lulara ilk emekli aylığı ödemesi 25-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecekti. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemesi 28 Aralık’ta yapılan BAĞ-KUR’luya 1-28 Aralık tarihlerine ilişkin emekli aylığı ile 29 Aralık – 28 Ocak tarihlerine ait aylığı ödenebilecekti.



Evrakların eksik olması nedeniyle aylık bağlama işleminin aralık ayına sarkması durumunda aynı BAĞ-KUR’luya ilk ödeme 28 Ocak’ta yapılabilecekti. Emekli aylığı yine 1 Kasım’dan geçerli olarak bağlanacaktı ama emekli olacak kişi ilk aylığına neredeyse üç ay sonra kavuşacaktı. SSK’lılarda halen ilk emekli aylığı ödemeleri bu şekilde gerçekleşiyor.



5 GÜN İÇİNDE HESABINA YATACAK



Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra SSK ve BAĞ-KUR’lularda olduğu gibi beklenmiyor. İşlemler gerçekleştirildikten hemen sonra emeklinin aylığı banka hesabına yatırılıyor.



BAĞ-KUR’lulara da bu aydan itibaren aynı uygulama başlayacak. Örneğin 13 Kasım’da emeklilik dilekçesi veren BAĞ-KUR’lu, işlemleri tamamlanmışsa ilk aylığını almak için 28 Aralık tarihini beklemeyecek. 1-28 Aralık tarihine ilişkin aylığı, aralık ayının ilk 5 gününde banka hesabına yatırılacak. 28 Aralık’ta da ocak ayı emekli aylığını alacak.



SSK’LILARDA UYGULAMA YENİ YILDA BAŞLAYACAK



SGK yetkilileri, bu uygulamayı SSK’lı emeklilere de yaygınlaştıracaklarını müjdeledi. Emeklilerin 3’te 2’sinin SSK’lılardan oluştuğuna dikkat çeken yetkililer, SSK’lılarla ilgili altyapı hazırlıklarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, altyapı hazır olduğunda SSK’lıların da ilk aylıklarını 5 gün içinde almaya başlayacaklarını ifade etti.



AYLIK BAĞLAMA SÜRELERİ 1 HAFTAYA DÜŞTÜ

SGK yetkilileri, sigortalılara ait tüm bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla emeklilik işlemlerinin de kısaldığını belirtti. Yetkililer, eğer belgelerde eksiklik yoksa veya kurumlar arasında yazışma yapılması gerekmezse dilekçe verildikten sonra bir hafta içinde emeklilik işlemlerinin tamamlanmaya başladığını kaydetti. Yetkililer, sigorta girişi eski olan ve farklı kentlerde çalışması bulunan kişilerin verilerinin bazen tam görünmediğini, eksiklerin tamamlanması için yazışma yapılması zorunluluğu nedeniyle gecikmelerin olduğunu, bunlar dahil edildiğinde bile ortalama emekli aylığı bağlama süresinin 13 gün olduğunu belirtti.

SGK 2019’DA 305 MİLYAR TL EMEKLİ AYLIĞI ÖDEYECEK

SGK’nın yıllara göre emekli aylığı ödemeleri şöyle:

(Milyon TL)

2017 209.546

2018 Bütçe 235.067

2018 Yılsonu tahmini 245.237

2019 Bütçe 305.550



YILDA ORTALAMA 374 BİN KİŞİ EMEKLİ OLUYOR

Yıllara göre emekli sayıları

2014 10.227.047

2015 10.808.165

2016 11.052.334

2017 11.418.722

2018 11.723.052

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