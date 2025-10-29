Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bağımsızlık mı, korku mu? Kaçıngan bağlanma ve ilişkilere etkisi

        Duygusal yakınlıktan kaçış: Kaçıngan bağlanma sendromu

        Romantik ilişkilerde mesafe, aile içinde duygusal soğukluk ve arkadaş çevresinde iletişim eksikliği... Kaçıngan bağlanma, bireyin hem duygusal bağ kurmasını hem de aidiyet duygusunu zedeler. Uzmanlar, erken dönemde fark edilmesinin ilişkilerde iyileştirici rol oynayabileceğini vurguluyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

        Giriş: 29.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:00
        İlişkide kaçıngan bağlanma nasıl oluyor?
        Çocuklukta duygusal olarak ihmal edilmek, yetişkinlikte bağ kurmaktan kaçınan bir bireye dönüşebilir. Kaçıngan bağlanma, “yakınlık korkusu” olarak da tanımlanıyor. Psikologlar, bu bağlanma stilinin yalnızca ilişkileri değil, bireyin tüm yaşam kalitesini etkilediğini söylüyor.

        KAÇINGAN BAĞLANMA NEDİR?

        Kaçıngan bağlanma, bireyin duygusal ilişkilerde yakınlıktan kaçındığı ve bağımsızlık ihtiyacını ön planda tuttuğu bir bağlanma stilidir. Bu bağlanma biçimi genellikle çocukluk döneminde yaşanan duygusal ihmal, soğuk veya mesafeli ebeveyn tutumları gibi deneyimlerin bir sonucudur. Kaçıngan bağlanmaya sahip bireyler, başkalarına duygusal olarak bağlanmayı riskli görür ve kendilerini savunmasız hissetmemek için duygularını bastırma eğilimindedir.

        BAĞLANMA TEORİSİ VE BAĞLANMA TÜRLERİ

        Bağlanma teorisi, bireylerin çocukluk döneminde ebeveynleriyle kurdukları ilişkilerin yaşam boyu süren bağ kurma biçimlerini şekillendirdiğini savunan bir psikolojik yaklaşımdır. Bu teoriye göre bağlanma stilleri üç temel kategoride incelenir:

        Güvenli Bağlanma: Birey, başkalarına güvenebilir ve sağlıklı ilişkiler kurabilir.

        Kaygılı Bağlanma: Birey, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmayacağı endişesiyle aşırı bağlılık gösterir.

        Kaçıngan Bağlanma: Birey, bağımsızlığını korumak amacıyla duygusal yakınlıktan kaçınır.

        KAÇINGAN BAĞLANMANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

        Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle duygusal mesafe koyar ve güven duygusu geliştirmekte zorlanırlar. Duygusal paylaşımları rahatsız edici bulabilir, derin bağlar kurmaktan kaçınabilirler. Bu durum, onların soğuk, ilgisiz veya empati yoksunu olarak algılanmasına neden olabilir.

        Kaçıngan bireyler genellikle duygusal ihtiyaçlarını bastırır ve bağımsızlıklarını korumayı bir güç göstergesi olarak görürler. İlişkilerde iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar ve bağ kurma zorlukları sıkça görülür.

        KAÇINGAN BAĞLANMANIN NEDENLERİ

        Kaçıngan bağlanma, bireyin çocukluk döneminde yaşadığı olumsuz deneyimlerle yakından ilişkilidir. Bu nedenler arasında şunlar yer alır:

        Duygusal İhmal: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının ebeveynler tarafından fark edilmemesi veya küçümsenmesi.

        Soğuk Ebeveyn Tutumları: Sevgi, ilgi ve empati eksikliği çocuğun duygusal güvenini zedeler.

        Travmatik Deneyimler: Şiddet, kayıp, tartışma ya da istismar gibi olaylar güven duygusunu sarsar.

        Kültürel ve Toplumsal Etkenler: Duygusal açıklığın zayıflık olarak görüldüğü toplumlarda büyüyen bireyler, duygusal yakınlıktan kaçınma eğilimi gösterebilir.

        Bu deneyimler sonucunda birey, kendini korumak amacıyla duygularını bastırır ve çevresine karşı mesafeli bir duruş geliştirir.

        ROMANTİK İLİŞKİLERDE KAÇINGAN BAĞLANMA

        Kaçıngan bağlanma, romantik ilişkilerde en belirgin şekilde ortaya çıkar. Bu kişiler, partnerleriyle duygusal bağ kurmakta zorlanır ve genellikle şu davranışları sergiler:

        Duygusal Mesafe: Partnerin yakınlaşma girişimleri karşısında geri çekilme eğilimi.

        İletişim Sorunları: Duygularını ifade etmede güçlük, tartışmalardan kaçınma veya savunmacı davranışlar.

        Bağlanma Korkusu: İlişkinin ciddileşmesiyle artan stres, ilişkiyi sabote etme ya da uzaklaşma eğilimi.

        Bu dinamikler, ilişkilerde dengesizlik ve duygusal doyumsuzluğa yol açabilir.

        AİLE VE ARKADAŞ İLİŞKİLERİNDE ETKİLERİ

        Kaçıngan bağlanma sadece romantik ilişkileri değil, aile ve arkadaş ilişkilerini de etkiler. Bu bireyler genellikle:

        - Duygusal destek istemekten kaçınır, sorunlarını kendi başına çözmeyi tercih eder.

        - İletişimlerini yüzeysel tutar, derin konulardan uzak durur.

        - Aile ve arkadaşlarına güvenmekte zorlanır, bu da ilişkilerde kopukluklara neden olur.

        - Zamanla bu durum, sosyal izolasyon ve yalnızlık duygusunu artırabilir.

        İŞ VE SOSYAL HAYATTA ETKİLERİ

        Kaçıngan bağlanma tarzı iş ve sosyal yaşamda da kendini gösterir. Bu bireyler:

        - Ekip çalışmasında zorlanabilir, bağımsız çalışmayı tercih eder.

        - Aşırı profesyonel bir tutum sergileyerek duygusal bağ kurmaktan kaçınabilir.

        - Sosyal etkinliklerden uzak durabilir, yüzeysel ilişkilerle yetinebilir.

        Bu tutumlar, çevre tarafından “soğuk” ya da “ulaşılmaz” olarak algılanmalarına yol açabilir.

        KAÇINGAN BAĞLANMANIN TEŞHİSİ

        Kaçıngan bağlanma, bireylerin davranış ve duygusal tepkilerinin psikolojik değerlendirmeler yoluyla incelenmesiyle teşhis edilir. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:

        Duygusal Geçmişin Analizi: Çocukluk dönemindeki bakım, ebeveyn tutumları ve yaşanan travmalar değerlendirilir.

        Davranış Kalıplarının İncelenmesi: İlişkilerdeki kaçınma, savunmacılık ve yakınlık korkusu gibi belirtiler gözlemlenir.

        Danışmanlık Süreci: Terapist ile yapılan görüşmeler, bireyin bağlanma stilini fark etmesine ve ilişki dinamiklerini anlamasına yardımcı olur.

        TEDAVİ VE İYİLEŞME SÜRECİ

        Kaçıngan bağlanma bozukluğunun tedavisi, bireyin geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan duygusal problemleri ele almayı ve güvenli bağlanma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

        Bireysel Psikoterapi: Geçmiş deneyimlerin duygusal etkileriyle yüzleşmek ve sağlıklı bağ kurma becerileri geliştirmek için kullanılır.

        Aile Terapisi: Aile üyelerinin ilişkilerini güçlendirmesine ve duygusal bağlarını onarmalarına yardımcı olur.

        İlaç Tedavisi: Kaçıngan bağlanmaya eşlik eden depresyon veya anksiyete durumlarında destekleyici olarak uygulanabilir.

        Bu süreçte birey, duygusal farkındalık kazanarak hem kendisiyle hem de çevresiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenir.

        Kaçıngan bağlanma, bireyin duygusal yakınlıktan kaçınma eğilimiyle karakterize bir bağlanma tarzıdır. Çocukluk dönemindeki duygusal ihmaller ve güvensizlikler bu bağlanma biçiminin temelini oluşturur. Ancak psikoterapi ve duygusal farkındalık çalışmalarıyla bu stil değiştirilebilir. Güvenli bağlanmayı öğrenmek, bireyin hem kendisiyle hem de başkalarıyla kurduğu ilişkilerde derin bir iyileşme sağlar.

        Görsel Kaynak: shutterstock

