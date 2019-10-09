Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nde verilecek olan Uluslararası En İyi Film Ödülü kategorisinde başvuru rekoru kırıldı. 'Yabancı Dilde En İyi Film' kategorisinin yeni adı olan Uluslararası En İyi Film Ödülü'nde Oscar ödülü için 93 ülkenin film aday adayı oldu.

Türk sineması adına Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' adlı filmin aday adayı olduğu kategoride 93 film ilk elemeyle 16 Aralık'ta 10'a düşürülecek. 13 Ocak 2020'de ise ilk 5'e kalan filmler açıklanacak. Oscar töreni ise 9 Şubat'ta yapılacak.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Bağlılık Aslı'nın rakipleri şu filmler:

Almanya - System Crasher (Nora Fingscheidt)

Arjantin - Heroic Losers (Sebastián Borensztein)

Arnavutluk - The Delegation (Bujar Alimani)

Avustralya - Buoyancy (Rodd Rathjen)

Avusturya - Joy (Sudabeh Mortezai)

Bangladeş - Alpha (Nasiruddin Yousuff)

Belarus - Debut (Anastasiya Miroshnichenko)

Belçika - Our Mothers (César Díaz)

Birleşik Krallık - The Boy Who Harnessed the Wind (Chiwetel Ejiofor)

Bolivya - I Miss You (Rodrigo Bellott)

Bosna Hersek - The Son (Ines Tanovic)

Brezilya - Invisible Life (Karim Aïnouz)

Bulgaristan - Ága (Milko Lazarov)

Cezayir - Papicha (Mounia Meddour)

Çekya - The Painted Bird (Václav Marhoul)

Çin - Ne Zha (Yu Yang)

Danimarka - Queen of Hearts (May el-Toukhy)

Dominik Cumhuriyeti - The Projectionist (José María Cabral)

Ekvador - The Longest Night (Gabriela Calvache)

Endonezya - Memories of My Body (Garin Nugroho)

Ermenistan - Lengthy Night (Edgar Baghdasaryan)

Estonya - Truth and Justice (Tanel Toom)

Etiyopya - Running against the Wind (Jan Philipp Weyl)

Fas - Adam (Maryam Touzani)

Filipinler - Verdict (Raymund Ribay Gutierrez)

Filistin - It Must Be Heaven (Elia Suleiman)

Finlandiya - Stupid Young Heart (Selma Vilhunen)

Fransa - Les Misérables (Ladj Ly)

Gana - Azali (Kwabena Gyansah)

Güney Afrika - Knuckle City (Jahmil X.T. Qubeka)

Güney Kore - Parasite (Bong Joon Ho)

Gürcistan - Shindisi (Dimitri Tsintsadze)

Hırvatistan - Mali (Antonio Nuic)

Hindistan - Gully Boy (Zoya Akhtar)

Hollanda - Instinct (Halina Reijn)

Honduras - Blood, Passion, and Coffee (Carlos Membreño)

Hong Kong - The White Storm 2 Drug Lords (Herman Yau)

İran - Finding Farideh (Azadeh Moussavi, Kourosh Ataee)

İrlanda - Gaza (Garry Keane, Andrew McConnell)

İspanya - Pain and Glory (Pedro Almodóvar)

İsrail - Incitement (Yaron Zilberman)

İsveç - And Then We Danced (Levan Akin)

İsviçre - Wolkenbruch's Wondrous Journey into the Arms of a Shiksa (Michael Steiner)

İtalya - The Traitor (Marco Bellocchio)

İzlanda - A White, White Day (Hlynur Pálmason)

Japonya - Weathering with You (Makoto Shinkai)

Kamboçya - In the Life of Music (Caylee So, Sok Visal)

Kanada - Antigone (Sophie Deraspe)

Karadağ - Neverending Past (Andro Martinović)

Kazakistan - Kazakh Khanate. The Golden Throne (Rustem Abdrashov)

Kenya - Subira (Ravneet Singh (Sippy) Chadha)

Kırgızistan - Aurora (Bekzat Pirmatov)

Kolombiya - Monos (Alejandro Landes)

Kosova - Zana (Antoneta Kastrati)

Kosta Rika - The Awakening of the Ants (Antonella Sudasassi Furniss)

Kuzey Makedonya - Honeyland (Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska)

Küba - A Translator (Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso)

Letonya - The Mover (Davis Simanis)

Litvanya - Bridges of Time (Audrius Stonys, Kristine Briede)

Lübnan - 1982 (Oualid Mouaness)

Lüksemburg - Tel Aviv on Fire (Sameh Zoabi)

Macaristan - Those Who Remained (Barnabás Tóth)

Malezya - M for Malaysia (Dian Lee, Ineza Roussille)

Meksika - The Chambermaid (Lila Avilés)

Mısır - Poisonous Roses (Ahmed Fawzi Saleh)

Moğolistan - The Steed (Erdenebileg Ganbold)

Nepal - Bulbul (Binod Paudel)

Nijerya - Lionheart (Genevieve Nnaji)

Norveç - Out Stealing Horses (Hans Petter Moland)

Özbekistan - Hot Bread (Umid Khamdamov)

Pakistan - Laal Kabootar (Kamal Khan)

Panama - Everybody Changes (Arturo Montenegro)

Peru - Retablo (Alvaro Delgado Aparicio)

Polonya - Corpus Christi (Jan Komasa)

Portekiz - The Domain (Tiago Guedes)

Romanya - The Whistlers (Corneliu Porumboiu)

Rusya - Beanpole (Kantemir Balagov)

Senegal - Atlantics (Mati Diop)

Sırbistan - King Petar the First (Petar Ristovski)

Singapur - A Land Imagined (Yeo Siew Hua)

Slovakya - Let There Be Light (Marko Skop)

Slovenya - History of Love (Sonja Prosenc)

Suudi Arabistan - The Perfect Candidate (Haifaa Al Mansour)

Şili - Spider (Andrés Wood)

Tayvan - Dear Ex (Mag Hsu, Chih-Yen Hsu)

Thayland - Krasue: Inhuman Kiss (Sitisiri Mongkolsiri)

Tunus - Dear Son (Mohamed Ben Attia)

Ukrayna - Homeward (Nariman Aliev)

Uruguay - The Moneychanger (Federico Veiroj)

Venezuela - Being Impossible (Patricia Ortega)

Vietnam - Furie (Le Van Kiet)

Yunanistan - When Tomatoes Met Wagner (Marianna Economou)