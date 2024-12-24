Bahar 30. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Bahar 30. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler, Bahar 30. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin yeni bölümünde Evren'in söylediği yalan, Bahar'ı bir kez daha derinden sarsar. Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras'ı altüst eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Bahar 30. bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin yeni bölüm özeti ve kareleri yayınlandı. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Timur’un ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur. Bahar 30. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
BAHAR’IN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Evren’in söylediği yalan, Bahar’ı bir kez daha derinden sarsar.
Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter.
Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.
Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.
Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur.
Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler.
Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.
BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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