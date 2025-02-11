Show TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi televizyondan izleme şansı olmayanlar, Show TV canlı yayın ekranından da izleyebilir. Peki, bu akşam Bahar'da neler olacak? İşte, Bahar 34. bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı...