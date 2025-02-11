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        Haberler Bilgi Magazin Bahar 34. bölüm canlı izle | Show TV Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın 34. bölümü canlı, anlık, kesintisiz izle

        Bahar 34. bölümde neler olacak? Bahar 34. bölüm canlı izle

        Show TV'nin fenomen dizisi Bahar, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi, televizyonla eş zamanlı bir şekilde Show TV canlı yayın ekranından yayınlanacak. Peki, Bahar yeni bölümde neler olacak? İşte, Bahar 34. bölümü izleyebileceğiniz Show TV linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:23
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        Show TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi televizyondan izleme şansı olmayanlar, Show TV canlı yayın ekranından da izleyebilir. Peki, bu akşam Bahar'da neler olacak? İşte, Bahar 34. bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın izleme ekranı...

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        BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN? 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir.

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        BAHAR YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAK GELİŞMELER

        Öte yandan, Timur’u kaybetme korkusu Rengin’i derinden sarsar ve Timur’un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler.

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        Tüm bu çalkantıların ortasında hastanede gizemli bir cinayet vakası gündeme gelir.

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        Cinayetin baş şüphelisi olarak Timur’un halası Leyla Yavuzoğlu hastaneye getirilir.

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        Leyla’nın suçlamalar karşısındaki sessizliği işleri iyice çıkmaza sokarken, Timur ve Bahar onu kurtarmak için her şeyi göze almak zorunda kalır.

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        Ancak attıkları her adım, onları tahmin edemeyecekleri bir oyunun içine çeker.

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        BAHAR 34. BÖLÜM CANLI İZLE

        Bahar'ın bu akşam 20.00'de yayınlanacak 34. bölümünü canlı yayın ile kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAHAR TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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