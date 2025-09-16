'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'dan ön izleme yayınlandı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni bölümünde Aziz Uras’ın Bahar ile Evren’in ilişkisini öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 50'nci bölüm ön izlemesi;

Ön izlemede Aziz Uras, tesadüfen Bahar ile Evren’in ilişkisini öğreniyor. Duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşayan Aziz Uras, bu durumu anlamlandıramıyor. Yaşadığı sarsıntı onu derin bir sorgulamanın içine sürüklüyor. İçinde büyüyen öfkeyi kontrol edemeyen Aziz Uras, annesine karşı kırıcı ve sert sözler sarf ediyor. Annesiyle olan bağını zedeleyecek bu tavır, gerilimi daha da artırıyor.

Bahar ise Aziz Uras’ın öğrendiklerinden dolayı büyük bir baskı altında kalırken Bahar’ın içinde bulunduğu çıkmaz, onu zor kararların eşiğine getiriyor. Bu sırada Evren, Bahar’a destek olmaya çalışsa da gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri şekilde sınayacaktır.