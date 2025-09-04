'Bahar'dan yeni sezonun ilk tanıtımı

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar'ın yeni sezonu için nefesler tutulmuşken, merakla beklenen yeni bölümden ilk tanıtım da yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni sezonunun ilk tanıtımında, hastanede istediği noktaya gelen Bahar’ın karşısına çıkan eski bir dost, tüm düzeni bozarak yeni bir fırtınanın kapısını aralıyor.

İşte 'Bahar’ın tanıtımı;

Tanıtımda, yaşadığı tüm mücadelelere rağmen dimdik ayakta duran 'Bahar', izleyiciyi yeniden derinden etkilerken; bu kez karşısına hastaneye yeni başhekim olarak atanan Harun çıkıyor. Bahar’la yaşadığı eski sıkıntılar, tansiyonu daha ilk andan yükseltiyor. Diğer yandan hastaneye yeni katılan asistan Maral, iddialı tavrıyla asistan dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bahar ve Evren ise aşklarını ilan etmeye karar vermişken, tam bu karmaşanın ortasında Naz’ın Evren’le ilgili ortaya attığı şok karar, Bahar’ın dengelerini altüst ederek hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Bahar, hem mesleki hem de kişisel yolculuğunda daha büyük sınavlarla yüzleşirken, izleyiciye yeniden umut, güç ve heyecan dolu anlar vaat ediyor.