Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” Dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!

Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yayınlandığı günden itibaren seyircinin gönlünde taht kuran dizinin 11. bölümünde izleyiciyle buluşacak ve Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köyün muhtarı Hasibe karakterine hayat verecek.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.