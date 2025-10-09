Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de açılış ve bisiklet dağıtımı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de park açılışı ve bisiklet dağıtımı gerçekleşti

        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi, Yenibosna Mahallesi'nde revizyon çalışmaları tamamlanan Atilla Gökçe Parkı'nın açılışıyla birlikte 35'inci Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çevreye ve çocuklara yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Geçen ayın bisikletlerini veriyoruz, ekim ayınınkini de vereceğiz. Toplamda bugünle birlikte 3 bin 500 bisiklet dağıtmış oluyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçelievler'de açılış ve bisiklet dağıtımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahçelievler Belediyesi, Atilla Gökçe Parkı'nın açılışıyla birlikte 35'inci Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirdi.

        İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi Öksüz Sokak’ta bulunan Atilla Gökçe Parkı, kapsamlı bir revizyonun ardından hizmete açıldı. Park alanı 6 bin 847 metrekareden 8 bin 110 metrekareye çıkarıldı.

        Yenilenen parkta iki yeni çocuk oyun alanı, kauçuk güvenli zemin, modern fitness alanı ve basketbol sahası yer aldı. Ayrıca 85 adet yetişkin ağaçla yapılan peyzaj düzenlemesi, yeni piknik üniteleri, banklar ve enerji tasarrufu sağlayan led aydınlatma sistemiyle park daha modern ve işlevsel bir hale getirildi.

        Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çevreye ve çocuklara yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Geçen ayın bisikletlerini veriyoruz, ekim ayınınkini de vereceğiz. Toplamda bugünle birlikte 3 bin 500 bisiklet dağıtmış oluyoruz. Her zaman söyledim, burada da tekrar söylemek istiyorum, Yanlışımız varsa, katkı sağlamak isteyen varsa eleştiriye yürekten açığız. Bize örnek gösterirlerse yaparız. Amacımız Bahçelievler’i daha güzel, daha yeşil, daha yaşanılır bir hale getirmek" diye konuştu.

        Başkan Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bin 200 liradan toplamda 72 milyon liralık bir destek sağladık. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bunu da bizimle anlaşmalı esnaf arkadaşlarımızla yaptık. Yaklaşık 600 esnafla iş birliğimiz var. Parayı Bahçelievler’deki esnaflarımıza döndürüyoruz. Biz istiyoruz ki küçük esnafımız kazansın. Başka ilçelerden ya da zincir marketlerden de alınabilirdi ama biz istiyoruz ki bizim esnafımız kazansın. Üniversite burs kayıtları 4 Ekim'de başladı, ay sonuna kadar devam edecek. 6 bin lira burs vereceğiz. Nakit olarak 6 taksitte ödenecek. Özellikle il dışına giden öğrencilerimiz için bu desteği sağlıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #Bahçelievler
        #bisiklet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya