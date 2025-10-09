Bahçelievler'de açılış ve bisiklet dağıtımı

Bahçelievler Belediyesi, Atilla Gökçe Parkı'nın açılışıyla birlikte 35'inci Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirdi.

İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mahallesi Öksüz Sokak’ta bulunan Atilla Gökçe Parkı, kapsamlı bir revizyonun ardından hizmete açıldı. Park alanı 6 bin 847 metrekareden 8 bin 110 metrekareye çıkarıldı.

Yenilenen parkta iki yeni çocuk oyun alanı, kauçuk güvenli zemin, modern fitness alanı ve basketbol sahası yer aldı. Ayrıca 85 adet yetişkin ağaçla yapılan peyzaj düzenlemesi, yeni piknik üniteleri, banklar ve enerji tasarrufu sağlayan led aydınlatma sistemiyle park daha modern ve işlevsel bir hale getirildi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çevreye ve çocuklara yönelik yatırımların süreceğini belirterek, "Geçen ayın bisikletlerini veriyoruz, ekim ayınınkini de vereceğiz. Toplamda bugünle birlikte 3 bin 500 bisiklet dağıtmış oluyoruz. Her zaman söyledim, burada da tekrar söylemek istiyorum, Yanlışımız varsa, katkı sağlamak isteyen varsa eleştiriye yürekten açığız. Bize örnek gösterirlerse yaparız. Amacımız Bahçelievler’i daha güzel, daha yeşil, daha yaşanılır bir hale getirmek" diye konuştu.