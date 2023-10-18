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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji-ERA Nymburk: 88-89 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji-ERA Nymburk: 88-89 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'a 89-88 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:31 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:31
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        Bahçeşehir sahasında mağlup
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        Basketbol FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'a 89-88 mağlup oldu.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan), Ilias Karpanos (Yunanistan)

        Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 6, Bouteille 22, Boutsiele 25, Cavanaugh 7, Scrubb 20, Egemen Güven 4, Arca Tuluoğlu 4, Ahmet Yılmaz

        ERA Nymburk: Bohacik 8, Gordon 26, Kriz 15, Sehnal 2, Svejcar 12, Bell 12, Collins 4, Kovar 5, Mathon 2, Rylich 3

        1. Periyot: 23-20

        Devre: 43-47

        3. Periyot: 70-63

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