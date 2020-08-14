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Bakan Albayrak: Sanayi üretiminde Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, sanayi üretimi endeksinde haziran ayındaki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldığını bildirdi

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından haziran ayı sanayi üretim verisini değerlendirdi. Bakan Albayrak; "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak."

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi.

Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6'lık artış gösteren Türkiye'yi, yüzde 17,1'lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5'lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1'lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3'lük düşüşle Norveç dikkati çekti.

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