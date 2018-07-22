G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde Buenos Aires’te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi alanındaki işbirlikleri açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı çerçevesinde geldiğimiz Buenos Aires'te, ülkemizin ekonomi alanındaki işbirlikleri açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak Endonezya Maliye Bakanı Sn. Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldik. Almanya Maliye Bakanı Sn. Olaf Scholz ile ekonomi alanında çok sayıda gündemi değerlendirdiğimiz kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadeleri yer aldı.





— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2018

Bakan Albayrak gün içinde sırayla, Almanya Maliye Bakanı Almanya Maliye Bakanı Sn. Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, ABD Hazine Bakanı Steven Terner Mnuchin, Güney Kore Başbakan Yardımcısı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ile önemli göüşmeler gerçekleştirdi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2018

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