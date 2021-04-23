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Haberlerİş-YaşamBakan Bilgin: 'Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı'
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Bakan Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma süresinin uzatılması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, söz konusu sürenin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını belirterek, uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını ve daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi. Bakan Bilgin, salgın döneminde bugüne kadar 3.7 milyonu aşkın çalışana 31.6 milyar TL üzerinde ödeme yapıldığını belirtti

Bakan Bilgin: 'Kısa çalışma süresi 3 ay uzatıldı'
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılması hakkında açıklamalarda bulunarak, "Kısa çalışma süresi 1 Nisan’dan başlamak üzere 3 ay uzatıldı" dedi.

Bakan Bilgin, 31 Ocak tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını duyurdu.



Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Bilgin, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

Bakan Bilgin, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3.7 milyonu aşkın çalışana 31.6 milyar TL üzerinde ödeme yapıldığını belirtti.

'İŞVERENLERİN İŞKUR'A BİLDİRMELERİ YETERLİ OLACAK'

Bakan Bilgin, "2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşverenlerimizin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

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