Dönmez, yapılan incelemeler ve ülke genelindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek için elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla bakanlıkta bir araya geldi.
Toplantıda, şirketlerin 40 milyonu aşkın aboneye hizmet verdiğini hatırlatan Dönmez, "Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedariki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu kapsamda sektörün, şirketlerin sorunlarını, tüketiciden bize, size intikal eden talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve alınacak kararların istişareyle alınması için tekrar bir araya geldik." diye konuştu.
Dönmez'in, elektrik dağıtım hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladığı toplantı basına kapalı şekilde devam etti.
Bakan Dönmez, ülke genelinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine 26 Ocak'ta bir dağıtım şirketine giderek incelemelerde bulunmuştu.
Ekiplerin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bizim için önemli olan elektriğin, keza doğal gazın kesintisiz, kaliteli şekilde vatandaşlara ve tüketicileri iletilmesi, taşınması. Bu son derece önemli. Çok büyük bir şebeke ağımız var. Bunun birtakım getirdiği zorluklar var ancak bu zorluklar şirket çalışanları için bizler için bir mazeret değil." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.