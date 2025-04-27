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        Haberler Gündem Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

        Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti, vesayet girişimlerine karşı milletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmış, demokrasiye güç katmıştır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:52
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        Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım
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        Bakan Ersoy, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

        "27 Nisan 2007, milli iradeye yönelen tehditlere karşı kararlı bir duruşun sergilendiği, demokrasiye sahip çıkılan bir dönüm noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümeti, vesayet girişimlerine karşı milletimizin emanetine sadakatle sahip çıkmış, demokrasiye güç katmıştır. O gün gösterilen cesaret ve kararlılığı bugün de dik duruş ile yaşatıyor, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

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