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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli için daha önce de şarkılar seslendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. 'Kahraman sağlık ordumuza' şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet' diyor. Emeği geçenler sağ olsun."

Bakan Koca'nın paylaştığı eserin videosunda da sağlık personelinin hastanedeki çalışmalarının anlatıldığı animasyonlara yer verildi.