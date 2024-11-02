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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:23
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        Bakan Fidan Cibuti'de
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        Dışişleri Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştüğü bildirildi.

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        #hakan fidan
        #Cibuti
        #Ali Yusuf
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