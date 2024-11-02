Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü | Dış Haberler

Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü | Dış Haberler

Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi

Habertürk Giriş: 02.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:23 facebook

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