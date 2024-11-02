Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi
Giriş: 02.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:23
Dışişleri Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştüğü bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ