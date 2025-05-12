Bakan Fidan Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü | Dış Haberler

Bakan Fidan Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü | Dış Haberler

Bakan Fidan Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü. İki görüşmede de Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları ele alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.05.2025 - 22:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:07 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL