Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'a bağlı Göksun-Andırın yolunda, Değirmendere yakınlarında inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Mısır uyruklu 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:35 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç şarampole devrildi! Ölüler var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göksun kaza
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor