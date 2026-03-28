Bakan Fidan, Pakistan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.
Giriş: 28.03.2026 - 19:04
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir." bilgisi verildi.
