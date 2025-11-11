Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Washington ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 08:32 Güncelleme: 11.11.2025 - 08:32
        Bakan Fidan Şara ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Washington ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi
        Bakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi Haberi Görüntüle

        RUBIO İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.

        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü Haberi Görüntüle

        ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, başta Gazze'deki ateşkes ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Fidan ile Rubio arasında dün Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

        ABD tarafının açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes ve bölgede istikrarı sağlamak için atılacak adımları görüştü. Bakan ve Dışişleri Bakanı, kalıcı bir barışın sağlanması için yapılan çabalara verdikleri desteği yinelediler. Bakan Rubio ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi." ifadelerine yer verildi.

