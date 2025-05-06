Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız | Sağlık Haberleri

Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız | Sağlık Haberleri

Bakan Işıkhan: Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, astım hastalığıyla mücadelede eden vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 06.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:31 facebook

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