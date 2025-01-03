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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır: Ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır: Ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor

        Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ihracatta tarihi rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Kacır "Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay artmaya, ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:53
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        İhracatta tarihi rekor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi sosyal medyasından ihracat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır şu ifadelere yer verdi:

        Ürün ihracatımız 262 milyar dolara, hizmet ihracatımız 112,5 milyar dolara erişti.

        Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 101,2 milyar dolar oldu.

        Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay artmaya, ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor.

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        #Fatih Kacır
        #ihracat tarihi rekor
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