Bakan Kacır: Ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi sosyal medyasından ihracat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır şu ifadelere yer verdi:

Ürün ihracatımız 262 milyar dolara, hizmet ihracatımız 112,5 milyar dolara erişti.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 101,2 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay artmaya, ekonomimiz ihracatla büyümeye devam ediyor.