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Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'daki karayolu yatırımlarımız devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karayolları yatırımları ile demiryolları yatırım oranları başa baş bir oran seyretti. Yatırımlarda demiryolu biraz daha yukarı çıkıp, karayolu biraz daha aşağı inecek. Ama özellikle Anadolu'daki karayolu yatırımlarımız devam edecek" dedi

Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'daki karayolu yatırımlarımız devam edecek
DHA

Bakan Karaismailoğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeleri ile toplantıda bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Karaismailoğlu, tamamlanan ve devam eden yatırımlardan, yap işlet devret projelerine; ulaştırmadan haberleşmeye bilgi ve uzay teknolojilerine kadar komisyon üyelerinin her alandaki sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılına kadar yatırımların karayolları ağırlıklı olduğunu, fakat son yıllarda demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi. Karasiamiloğlu, "Karayolları yatırımları ile demiryolları yatırım oranları başa baş bir oran seyretti. Yatırımlarda demiryolu biraz daha yukarı çıkıp, karayolu biraz daha aşağı inecek. Ama özellikle Anadolu´daki karayolu yatırımlarımız devam edecek. Dengede tutarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Demiryolu yatırımları hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerekiyor" dedi.

'KONYA'YI KARAMAN'A BAĞLAYACAĞIZ'

Yazın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını hizmete açacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yine Konya'yı Karaman´a bağlayacağız. Öte yandan Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin-Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin´e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve demir limanlarını demiryolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Havayollarında ise altyapımızı oluşturduk" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Yapılan yatırımların yüzde 18'inin yap-işlet modeli ile yüzde 82'sinin bütçe ile yapılan yatırımlar olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bütün projeleri bir anda hayata geçirmek mümkün değil. Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Komisyon üyelerimizle istişare etmek için görüş alışverişinde bulunmak için bugün burada toplandık" ifadesini kullandı.

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