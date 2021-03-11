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Haberlerİş-YaşamBakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek
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Bakan Karaismailoğlu: Test sürüşleri devam eden Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, test sürüşleri devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sona gelindiğini belirterek, "İnşallah son testlerimizi, ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" dedi

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek
DHA

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşü yapan hızlı tren ile Ankara'dan Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki istasyona yolculuk yaptı. Karaismailoğlu, burada basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaismailoğlu, hattın 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde yapıldığını, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 adet viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 adet köprü ve menfez inşa edildiğini söyledi. Bugüne kadar 724 kilometre ray seriminin yapıldığını ve proje geneli alt yapı çalışmalarının yüzde 100'e yakınının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas YHT hattında artık son günleri yaşıyoruz, açılış için. Biz de bugün Ankara merkez tren garından trenimize binerek buraya kadar geldik. İnşallah son testlerimizi, ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" dedi.

'BİNLERCE ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının önemli hatlardan olduğunu belirterek, "Ankara-Kırıkkale arasında eski hattı kullandık; ama tünel imalatlarımız devam ediyor bu hatta. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Ama Kırıkkale'den sonra Sivas'a kadar 250 kilometre hızla aşıp Ankara'yı Sivas'a kavuşturmuş olacağız. Ankara ile Sivas değil sadece. Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlıyoruz. Doğu bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızla buluşturmak için bu hattı, sabırsız bir şekilde binlerce arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla haziran ayında bu hattı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Güzergahımız üzerinde 8 istasyonumuz var. Sivaslı bir kardeşimiz Sivas'tan trene bindiğinde İstanbul Halkalı garına kadar hızlı trenle gitmiş olacak. Sivas ile Konya'yı da birbirine bağlamış olacağız inşallah" diye konuştu.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz yıl başlayan pandemi kısıtlamaları nedeniyle ulaştırma alanında da zorlu süreçlerin yaşandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çok zorlu süreçler geçirdik. İlk 3 ayda zorunlu kısıtlamalar oldu. Ulaştırmada büyük sıkıntılar yaşadık, ilk 3 ayda tamamen duran yolculuklar, özellikle havayolu ve tren yollarında. Daha sonra kontrollü normale dönüşler başladı; ama tam 1 yıl geçmesine rağmen eski yolculuklarımıza daha ulaşamadık. İnşallah aşılama süreci olsun, vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesiyle bu süreci en kısa sürede atlatmanın ümidi içindeyiz. Biz yolcularımızla, seyahatlerimizle varız. O yüzden özlemle 2019 yılındaki yolculuklarımızı kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Hareketlilik var; ama beklediğimiz hareketlilik yok şu anda. Ama vatandaşlarımızın bütün ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz."

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