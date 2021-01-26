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Bakan Kasapoğlu: Stat zeminleriyle ilgili gerekli denetimleri yapıp yaptırımları uygulayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmalara başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik" dedi

Bakan Kasapoğlu: Stat zeminleriyle ilgili gerekli denetimleri yapıp yaptırımları uygulayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, stadyumlardaki zemin problemlerine dikkat çekerek, "Statlardan bahsederken özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Çünkü bu statlar devlerimiz tarafından en güzel şekilde yapılıyor inşa ediliyor, sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin sporcular için bir risk teşkil ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısında önemli bir takım dezavantajları da söz konusu. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor. Tahsisi olan kurumların bu konuda çok ama çok hassas olmaları gerekiyor. Gereken özeni, gereken bakımı, gereken tamiri anında göstermelerini bu vesile ile hatırlatmak istiyorum. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başladık. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik. Buna özellikle tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisiyiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin dünyanın en modern spor tesislerine sahip olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de stadyumlar. İşte geçtiğimiz hafta en yeni stadyumumuzun fiili olarak açılışı gerçekleşti. Giresunumuz için Çotanak Stadyumu Türkiye'nin en yeni, en modern stadyumu. Giresun ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en uygun zamanda sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle inşallah resmi olarak açacağız" ifadelerini kullandı.

GİRESUN'A YENİ SPOR TESİSLERİ YAPILACAK

Giresun'a yapılacak yatırımlara vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Giresun'da 2002 öncesi 1 öğrenci yurdu var iken bugün 11 tane yurt var. 1 gençlik merkezi varken bugün 4 gençlik merkezi var inşallah bugünkü protokolle Giresunumuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Yine 13 spor tesisini 40'a yükselttik. Bugün onlara yenilerini ekleyeceğiz ve spor altyapımızı inşallah el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Büyük hedefler büyük özveri gerektiriyor. Giresun'a Sporcu Kamp Eğitim Merkezi kazandıracağız. Stadımızın yanına inşaa ettiğimiz Sporcu Kamp Eğitim Merkezimizi, 2 adet yüzme havuzumuzu ve 9 adet yeni gençlik merkezimizi, yine şehir merkezinde inşa ettiğimiz gençlik merkezimizin tamamlanacağını belirmek istiyorum. Nizami sahalarımız, 3 adet spor salonu, 10 adet antrenman sahası ve Giresun Belediyesi ile birlikte mahallelere çim yüzey sahalar inşa edeceğiz. Tenis kortlarını, basketbol alanlarını Giresun'a kazandıracağız. Tüm yatırımlarımız Giresun'a gençlerimize hayırlı olsun. Tesislerimizi tüm halkımızın kullanımına 7/24 açtık."

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