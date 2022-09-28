Grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar Bakan Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları sonrasında e-Nabız grip aşısı randevu ekranına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Grip aşılarının eczanelere gelip gelmediği ve fiyatı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte e-Nabız: grip aşısı randevu ekranı ile 2022 grip aşıları hakkında merak edilenler...