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        Haberler Sağlık Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

        Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:28
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        Bakan Koca paylaştı: Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı" notunu düştü.

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