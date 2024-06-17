Bakan Koca: Bayramın ilk gününde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında Ankara’da bin 274, İstanbul’da 840, İzmir’de ise 416 kişi olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Koca, X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu."