Bakan Koca'dan esprili paylaşım 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

9 Temmuz 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Fahrettin Koca, makamında iki yılını doldurmadan tüm dünya ile birlikte pandemi mücadelesi içinde kendisini buldu.

COVİD-19 PANDEMİSİNDE TAKİPÇİ SAYISI ARTMIŞTI

Koca, sektörde bilinen bir isimdi ancak pandemi döneminde yapacağı her açıklamanın ilgiyle takip edilmesi nedeniyle hem tanınması hem de sosyal medya takipçisi bu süreçte arttı. Bakan Koca, koronavirüs tablolarını ilan ettiği tablolarında alınması gereken önlemlerle ilgili mesajları da ihmal etmiyordu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2022

"BAKAN KOCA'YI TANIMADIĞINIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ"

Zaman zaman esprili paylaşımlara da imza atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde azalan vaka sayıları için de bu kez kendisi ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bakan Koca, son paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609...

SHOW TV'DE 'GÜLDÜR GÜLDÜR'DEKİ SKECİ PAYLAŞMIŞTI

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Güldür Güldür Show ekibine teşekkür mesajı yayınlamıştı. Bakan Koca mesajında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca, Güldür Güldür Show'un 300'üncü bölümünde kendisinin canlandırıldığı skece de yer vermişti.



